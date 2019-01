Polícia Militar inicia Operação Verão no litoral potiguar

A Operação Verão é promovida anualmente no litoral potiguar, com a intensificação do patrulhamento ostensivo em toda faixa litorânea do Estado, com o objetivo de reforçar o policiamento devido ao aumento do número de frequentadores nas praias durante o Verão, e será estendida até o final de fevereiro.

Além do patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar do RN ainda intensifica a fiscalização de trânsito nas vias de acesso ao litoral no intuito de inibir a ocorrência de crimes de trânsito e de possíveis infrações.

“A Polícia Militar está reforçando o policiamento no litoral com policiais de serviço extraordinário mediante o pagamento de diárias operacionais”, disse o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, enquanto acompanhava as barreiras policiais.

O Comandante Geral acompanhou durante todo o final de semana as barreiras policiais realizadas no litoral da Região Metropolitana e conversou com os policiais militares de serviço, agradecendo o empenho e dedicação na missão.

“Serei mais um Soldado em nossas operações”, disse o Comandante Geral.