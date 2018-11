Polícia Militar do RN comemora o Dia da Bandeira

Na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte promoveu a tradicional solenidade alusiva ao Dia da Bandeira.

Comemorada desde a Proclamação da República, em 1889, todas as unidades militares do Brasil realizam anualmente, no dia 19 de novembro, às 12 horas (horário de Brasília), uma solenidade para a substituição da Bandeira Nacional, remontando a história quando houve a permuta da bandeira imperial por uma bandeira republicana, o que representou as mudanças passadas pelo País naquele momento.

Durante a solenidade, conforme tradição, a Polícia Militar providenciou a incineração das bandeiras entregues por instituições públicas e privadas, tendo sido efetuada pela Praça mais antiga do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.

“Nesse símbolo nacional estão espelhadas as crenças dos cidadãos na liberdade democrática, no respeito à lei e à ordem e no amor à paz e à fraternidade. Tremulando altaneira no alto dos mastros dos quartéis, nas escolas e nos longínquos pelotões de fronteira; fixada nas viaturas, blindados e aeronaves; ou ostentada com orgulho na farda daqueles que, em operações, honram o juramento de ofertar a vida em sua defesa, a bandeira inspira, motiva e fortalece, trazendo esperança e fé para todos que a contemplam e que alcançam seu significado”, diz a mensagem emitida pelo Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, em mensagem lida pelo Tenente Coronel Eduardo Franco para os policiais militares presentes na solenidade.

PM/ASSECOM