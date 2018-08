Polícia Federal prende estrangeiro procurado pela Interpol no RN

Espanhol de 41 anos de idade procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) é preso pela Polícia Federal dentro de um hotel em Ponta Negra, Zona sul de Natal, na manhã da ultima quinta-feira (23).

A ação se deu no cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A extradição foi requerida pelo governo do Peru, onde o preso é acusado do crime de estelionato na cidade de Trujillo, cometido no ano de 2009.

O extraditando foi submetido a exame de corpo de delito no ITEP e se encontra custodiado na sede da Polícia Federal, à disposição do STF.

Somente para fins de extradição, a PF prendeu nos últimos cinco anos, no Rio Grande do Norte, um total de sete estrangeiros que eram procurados pela Interpol.