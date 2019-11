Polícia Federal pede prisão de Dilma e Mantega, mas Fachin nega

Na ação deflagrada na manhã desta quinta-feira, para investigar o repasse de R$ 40 milhões para políticos do MDB, a Polícia Federal, chegou a solicitar a prisão da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega, do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira e do ex-senador Valdir Raupp. Nenhum deles tem foro privilegiado, por não ocuparem mais cargo público.

A PF solicitou também a prisão preventiva do ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), mas todas essas solicitações de encarceramento foram negadas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por autorizar o cumprimento dos mandados.