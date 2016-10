VÍDEO: Polícia Federal incinera quase meia tonelada de drogas em Mossoró

A Polícia Federal (PF) incinerou 450 quilos de drogas em Mossoró na manhã desta quarta-feira, 05 de outubro. As drogas foram apreendidas entre os anos de 2012 e 2016 em diversos inquéritos em Mossoró e mais duas cidades. Entre o material incinerado estão maconha, cocaína e pasta-base.

As drogas foram incineradas no forno da Usibras, empresa de beneficiamento de castanhas.

“Cerca de 90% dessa drogas que está sendo incinerada foi apreendida em Mossoró, o restante é resultado de dois inquéritos em duas cidades. O trabalho da PF de combate às drogas irá continuar, pois nós sabemos que Mossoró é um ponto de trânsito de drogas. Esta incineração abre espaço no depósito para mais apreensões”, explica o Delegado da PF em Mossoró Samuel Elanio.

O delegado conta que Mossoró é uma cidade com grande potencial para o tráfico de drogas porque fica na rota para diferentes cidades tanto do Rio Grande do Norte quanto dos Estados do Ceará e até da Paraíba. Também por esta característica, a cidade funciona como um polo distribuidor de entorpecentes para toda a região.