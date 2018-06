Policia Federal impede assalto a carro-forte na BR 304

Policiais federais da Delegacia de Mossoró/RN, juntamente com policiais militares do Comando Tático Rural (COTAR/CE) e apoio dos grupos táticos de pronta intervenção (GPI) da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e no Ceará, conseguiram evitar um assalto a dois carros-fortes que seguiam de Mossoró com destino a Fortaleza/CE na segunda-feira, 25 de junho. Os veículos foram interceptados por criminosos na BR 304, na altura de Aracati/CE.

Cerca de oito homens fortemente armados renderam os vigilantes e chegaram a explodir um dos carros-fortes, porém não conseguiram roubar os valores, pois foram confrontados pelas equipes policiais. Houve intensa troca de tiros e os bandidos conseguiram fugir. Os vigilantes foram resgatados ilesos.

Durante a ação, foram apreendidas uma arma de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 12 que havia sido tomada dos seguranças pelo bando criminoso e dois veículos, que foram encaminhados para os procedimentos legais na Delegacia da PF.

A operação foi resultado de uma investigação iniciada pela Polícia Federal no ano de 2017.