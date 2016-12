Polícia Federal deflagra operação contra exploração sexual infantil no RN

A Polícia Federal do Rio Grande do Norte (PF/RN) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 16 de dezembro, uma operação que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. A Operação denominada de ” Mefisto” acontece nas cidades de Natal, Mossoró, Tibau do Sul e Caicó.

Ao todo são 52 policiais federais estão cumprindo 12 mandados judiciais de busca e apreensão nos endereços residenciais de 10 pessoas investigadas.

Dos 12 mandados, segundo a PF, sete serão cumpridos em Natal. A operação visa identificar suspeitos e levantar dados que confirmem as provas já existentes dos crimes de exploração sexual através do assédio, armazenamento, produção e compartilhamento de material contendo cenas de pornografia infanto-juvenil.

Ainda de acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em agosto deste ano e foram constatados um aumento exponencial de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes através da internet, inclusive, com a utilização de redes sociais no Rio Grande do Norte.

Nesta investigação, a PF conta com a colaboração da INTERPOL, que repassou informações fundamentais para a identificação de um dos principais alvos da operação.

O nome da operação vem de Mefistófeles, uma entidade satânica da Idade Média, conhecida como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer na captura de almas inocentes, através da sedução e encanto.

Maiores informações sobre a operação serão repassadas durante a entrevista coletiva concedida às 10h30 desta sexta-feira na sede da Superintendência Regional da PF (Rua Dr. Lauro Pinto, 155 – Lagoa Nova – Nesta).

Com informações da assessoria de Comunicação da PF/RN.