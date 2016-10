Polícia Federal apura fraudes no imposto de renda do grupo Aviões do Forró

A Polícia Federal (PF), junto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira, 18, a Operação For All para averiguar possíveis fraudes no imposto de renda cometidas pelo grupo empresarial Aviões do Forró, responsável por bandas de forró e casas de show no estado do Ceará.

De acordo com matéria publicada no jornal Estadão, mandados judiciais foram expedidos contra os vocalistas da banda Aviões do Forró, Solange Almeida e José Alexandre, conhecido como Xande Avião.

Ao todo, cerca de 260 policiais federais e 35 auditores trabalham no cumprimento de 76 mandados judiciais, nas cidades de Fortaleza, Russas, ambas no Ceará, e Souza, na Paraíba. São 32 mandados de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão.

A Justiça Federal também decretou o bloqueio de bens e apreensão de veículos de pessoas ligadas ao grupo empresarial.

Indícios de irregularidades

A PF identificou indícios de lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa pelos participantes do grupo empresarial. As investigações apuraram que os investigados forneciam dados falsos ou omitiam informações importantes em suas declarações de imposto de renda pessoa física e jurídica, como a compra de imóveis, a fim de não pagar o imposto.

Os investigadores descobriram ainda movimentações bancárias incompatíveis com os rendimentos declarados pelos integrantes do grupo empresarial, além de pagamentos elevados em espécie.

As medidas judiciais cumpridas hoje pela Polícia Federal têm por finalidade buscar a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que Receita Federal se municie de elementos suficientes permitindo uma real avaliação dos possíveis tributos sonegados.