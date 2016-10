Polícia encontra cofre dos Correios enterrado em matagal em Pureza – RN

Policiais Militares (PMs) encontraram um cofre dos Correios enterrado em uma mata no município potiguar de Pureza, a 59 Km de Natal, na tarde da terça-feira, 25 de outubro. Os policiais chegaram até o local após serem informados por um morador do distrito de Cana Brava sobre o cofre.

A porta do cofre estava jogada no matagal. A polícia da cidade de Pureza já havia sido informada sobre a existência de um objeto estranho enterrado na área e foi outras duas vezes até o local, mas não encontrou nada.

A suspeita é de que o cofre enterrado seja o mesmo roubado da agência dos Correios de Pureza no dia 5 de outubro deste ano. No entanto, a origem do cofre só poderá ser confirmada após análise da Polícia Federal, que deverá retirá-lo do local.