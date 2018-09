Polícia do Paraguai detém suposto líder do Comando Vermelho

Agentes da Polícia Nacional do Paraguai detiveram nesta quinta-feira em uma residência de Assunção Néstor Báez Alvarenga, sobre quem pesa uma ordem de detenção do Brasil já que é considerado um dos líderes do Comando Vermelho.

Alvarenga foi encontrado enquanto estava com sua família em uma luxuosa mansão no bairro de Los Laureles, e foi detido em uma operação no qual as autoridades apreenderam uma pistola e dois carregadores.

Fontes da Promotoria informaram à imprensa local que também foram apreendidos vários documentos que indicariam que Alvarenga poderia ter utilizado uma identidade falsa em nome de Pablo Benítez.

O ministro do Interior paraguaio, Juan Ernesto Villamayor, disse aos jornalistas que a detenção aconteceu depois que o Paraguai recebeu na semana passada um pedido de extradição por parte do Brasil.

Alvarenga já havia sido detido no Paraguai em 2011, mas foi posto em liberdade pela falta de acusações contra ele.

Agência EFE