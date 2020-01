Polícia Civil resgata criança de 1 ano e 8 meses na Zona Rural de Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHM) em diligências, na noite desta segunda-feira (27), realizadas no Assentamento Maísa, na Zona Rural de Mossoró, efetuaram o resgate de uma criança de 1 ano e 8 meses, que estava se afogando em uma caixa d’água, que se encontrava no chão do local.

Na ocasião, os policiais precisaram realizar também os primeiros socorros na criança que havia se afogado, para que a respiração dela retornasse. Em seguida, buscaram ajuda médica em um hospital no município de Tibau, onde a criança recebeu estabilização e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, para os exames necessários.

PC/ASSECOM