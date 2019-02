Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas em Mossoró

Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Mossoró e a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) resultou na prisão, na quarta-feira (13), de Rodrigo de Souza Teodósio Simões Martins, 27 anos, suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas.

A Delegacia Regional recebeu denúncias anônimas de que a casa de Rodrigo de Souza, no bairro do Rincão, em Mossoró, era utilizada como ponto de vendas de drogas. Em diligências para verificar as informações, os agentes apreenderam um tablete de 1kg de cocaína e munições calibre 22, o que resultou na autuação em flagrante do suspeito por tráfico de drogas.

PCRN