Polícia Civil prende suspeito por homicídio em Mossoró

Uma equipe de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios Mossoró (DEHOM), com apoio da Força Nacional, Delegacia Regional de Mossoró, Divisão de Delegacia do Oeste (Divipoe) e Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação no bairro Pirrichil, em Mossoró, que resultou a prisão em desfavor de Antônio Lúcio da Silva Júnior, conhecido como “Dido”, 24 anos.

Antônio Lúcio da Silva Júnior foi preso em cumprimento de mandado de prisão, suspeito de ser um dos autores do homicídio de Klinsmann Lucas dos Santos Martins. O crime ocorreu no dia 04 de janeiro de 2019, na Rua Pedro Ciarlini, em frente a Granja bairro Alto de São Manoel, em Mossoró. Antônio Lúcio da Silva Júnior, “Dido”, teria cometido o crime com os suspeitos Clefftony Melo Gomes da Silva e Luan Carlos Menino Pereira, conhecido como “Luan do Pirrichil”, que possuem mandado de prisão em aberto e encontram-se foragidos.

A DEHOM solicita ajuda da população para o envio de informações que possam ajudar a localizar os dois homens suspeitos pela prática do crime. Informações podem ser enviadas de forma anônima e com garantia de sigilo para o Disque-Denúncia 181.

PC?Assecom