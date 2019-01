Polícia Civil prende suspeito e apreende adolescente por tráfico de drogas

Uma equipe da 2ª Delegacia Municipal de Parnamirim com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Grupo Penitenciário de Operação com Cães (GPOC) e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (17), Pedro Dorlam da Silva, conhecido como “Juquinha”, 20 anos, e apreendeu uma adolescente, suspeitos pela prática de tráfico de drogas.

Em ação realizada na comunidade da Portelinha, em Nova Parnamirim, os agentes, com auxílio dos cães farejadores, encontraram porções de drogas enterradas pelos suspeitos e outra porção escondida em um arbusto no mesmo local. Foram apreendidas pela Polícia, porções de substância semelhante a maconha, e pedras de crack de diversos tamanhos. O material apreendido resultou nas autuações de Pedro Dorlam pelo crime de tráfico de drogas, e da adolescente pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A 2ª DP de Parnamirim conta com o apoio da população para elucidar os crimes existentes na cidade. Para isso, disponibiliza, além do disque-denúncia 181, um número de WhatsApp (84) 98135-6724, para receber as informações, que podem ser repassadas de forma anônima com garantia de sigilo.

PC/Assecom