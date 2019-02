Polícia Civil prende suspeito de matar policial militar em bar no RN

Suspeito assumiu que atirou no PM aposentado, Rafael Andrade da Silva, 36 anos, durante briga em bar no dia 12 de janeiro. Rafael Andrade da Silva, 36 anos, era aposentado por problemas psiquiátricos. Ele foi o primeiro PM assassinado em 2019.

Policiais civis da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta quinta-feira (21), Cassiano Nascimento de Oliveira, de 23 anos.

Cassiano mora no bairro do Planalto e é suspeito de ser o autor dos disparos que mataram o Policial Militar reformado Rafael Andrade da Silva tinha, de 37 anos.

O crime ocorreu após uma discussão em um bar do conjunto San Vale, Zona Sul de Natal, no dia 12 de janeiro deste ano. Rafael teria entrado em uma discussão com dois outros homens não identificados e um deles apontou a arma e atirou. Depois se ser atingida, a vítima ainda deu alguns passos m direção a uma pilastra, onde se apoiou, e caiu segundos depois, sem haver tempo de ser socorrido.

Ele foi preso em casa e de acordo com a Polícia Civil, quando questionado pelos agentes da DHPP, o suspeito assumiu que atirou no PM aposentado, Rafael Andrade da Silva, 36 anos, que morreu no bar no dia 12 de janeiro.