Polícia Civil prende mulher por furtos em Macaíba

Policiais civis da Delegacia Municipal de Macaíba prenderam, na tarde desta terça-feira (26), Isabele Micaela Barbosa de Souza, conhecida como “Baratinha”, 27 anos. A prisão se deu em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, pela suspeita da prática do crime de furto qualificado.

De acordo com as investigações, Isabele Micaela seria responsável por realizar uma série de furtos no município de Macaíba. Em dois casos, foi possível identificar a suspeita com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento por câmeras. Em interrogatorio, ela confessou a autoria dos crimes.

Isabele Micaela foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

PC/Assecom