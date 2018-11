Polícia Civil prende liderança de facção criminosa na comunidade Portelinha

Uma ação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim, com o apoio da Delegacia Especializada de Assistência ao Turista (DEATUR), resultou na prisão de Cleiton Alves dos Santos Valcácio, 25 anos, na comunidade da Portelinha, bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim, na manhã desta quinta-feira (01). Investigações da Polícia Civil apontavam Cleiton Alves como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação na comunidade Portelinha.

O investigado foi preso mediante o cumprimento de um mandado de prisão e também foi autuado em flagrante delito pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público.

No momento do cumprimento do mandado de prisão, os policiais civis apreenderam com Cleiton Alves grande quantidade de material entorpecente (maconha, crack e cocaína), balança de precisão, diversos sacos plásticos pequenos, caderno de anotação de dívida, um veículo, dinheiro fracionado, uma pistola calibre 380 roubada, um revólver calibre 38, muitas munições, documentos falsificados, dentre outros objetos.

“Com a prisão de Cleiton Alves, as investigações prosseguirão, pois ele é suspeito de ter participado de diversos roubos”, afirmou o delegado titular da 2a. DP de Parnamirim, Carlos Brandão. A 2ª DP de Parnamirim conta com o apoio da população local para elucidar crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros crimes de maior gravidade. Para tanto, conta com um serviço de “Disk Denúncia” próprio através do aplicativo What’s App no nº (84) 9 8135-6724, sendo garantida a preservação do anonimato.

PC/Assecom