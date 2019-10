Polícia Civil prende homem suspeito de crime de furto em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam, na tarde desta terça-feira (01), José Ferreira Torres Neto, conhecido como “Netinho”. A prisão se deu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, no Estado da Paraíba.

José Ferreira foi preso no Assentamento Agrovila Real, localizado na Zona Rural de Mossoró. De acordo com as investigações, contra o suspeito existem seis processos criminais que apuram a prática do crime de furto na cidade de Catolé do Rocha.

Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró e em seguida será transferido para o sistema prisional da Paraíba, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM