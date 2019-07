Torcida vibrou muito com o gol brasileiro no Parque Madureira, zona norte do Rio.

Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Mossoró Equipes de policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Mossoró deram cumprimento, nesta quinta-feira (04), a um mandado de prisão em desfavor de Arthur Cristian Pereira Moura. A prisão, que aconteceu entre os bairros Santa Delmira e Redenção, na capital do Oeste, se deu por descumprimento das Medidas Protetivas, pela prática do crime de violência doméstica. Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181. PC/Assecom Arthur Mariano policia civil violência doméstica VioLe~cnai