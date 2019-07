Polícia Civil prende homem por homicídio de APC em Natal

Policiais civis da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Natal deram cumprimento, nesta terça-feira (02), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Paulo Henrique do Nascimento Ribeiro. Ele é investigado por participação no crime de homicídio que vitimou o policial civil Newton Brasil de Araújo Júnior, de 38 anos. A prisão aconteceu em uma Central de Abastecimento de Alimentos, localizada no bairro de Lagoa Nova, na zona Oeste de Natal.

O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de junho de 2018, em uma praça, quando o APC Newton Brasil estava a caminho da delegacia com o colega de trabalho, para devolver a viatura, e visualizou dois criminosos assaltando um casal.

Diante disto, com objetivo de impedir o assalto, o APC entrou em troca de tiros com os dois homens, foi atingido e não resistiu. O crime se deu nas proximidades da 5ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro Lagoa Nova, na zona Sul de Natal. A arma utilizada no homicídio foi uma de fabricação caseira.

Paulo Henrique foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede ajuda à população enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/Assecom