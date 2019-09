Polícia Civil prende homem por estupro em Parnamirim

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) Parnamirim deram cumprimento, neste domingo (22), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Reginaldo Gomes Pereira, 29 anos, pela prática do crime de estupro. A prisão aconteceu na residência do investigado, no bairro de Nova Esperança, em Parnamirim.

Durante as diligências, foi apreendido o veículo utilizado na prática do crime, que aconteceu no dia 16 deste mês, quando a vítima foi abordada em via pública, no bairro de Taborda, em São José de Mipibu. O suspeito dirigia um veículo modelo “Corsa”, de cor preta e, mediante violência, puxou a vítima para o interior do veículo e seguiu em direção a um matagal. Já no município de Parnamirim, onde praticou a violência, deixou a vítima no local, ao final do ato criminoso.

O investigado já respondia processos por crimes de roubo praticados no município de Parnamirim e cumpria livramento condicional. Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

