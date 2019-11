Polícia Civil prende homem condenado por roubo em Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam, nesta quarta-feira (27), Railton Alves Jovito. Ele foi preso, no bairro Presidente Costa e Silva, no município de Mossoró, em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória, referente à prática do crime de roubo majorado.

Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou do Disque Denúncia da DEFUR Mossoró, por meio do aplicativo WhatsApp, no número: (84) 98135-1586.

Agência Brasil