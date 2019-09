Polícia Civil prende foragido da Justiça por duplo homicídio em Mossoró

Policiais civis da Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró e da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam, na manhã desta quarta-feira (04), Iranildo de Souza Soares Filho. Ele estava foragido, com mandado de prisão em aberto, pela prática do crime de duplo homicídio. A prisão aconteceu na Comunidade de Alagoinha, na Zona Rural de Mossoró.

Ele é um dos acusados da autoria do duplo homicídio, ocorrido no dia 13 de junho deste ano, na Rua Pedro Ciarline, região do Pirrichil, no Alto São Manoel, em Mossoró. As vítimas: Júlio Cezar Souza da Silva, 26 anos, e Caio Marcelo Dantas Duarte, 19 anos, estavam trabalhando na reforma de uma casa, naquela localidade, quando foram alvejados por vários disparos de arma de fogo. Júlio Cezar morreu no local. Caio Marcelo ainda foi socorrido pelo SAMU, mas morreu ao dar entrada do Hospital Tarcísio Maia.

Iranildo de Souza foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM