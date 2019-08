Polícia Civil prende, em Parnamirim, homem por homicídio cometido em MG

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Parnamirim deram cumprimento, nesta sexta-feira (16), a um mandado de prisão, de sentença condenatória, em desfavor de Gilson Malta da Silva, 38 anos. A prisão, que aconteceu no Centro de Parnamirim, se deu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de fraude processual. Ele foi condenado a uma pena de 15 anos e 06 meses de prisão por um homicídio cometido em 2013, no município de Lavras (MG). O mandado foi expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Gilson Malta praticou um homicídio doloso duplamente qualificado, vitimando por asfixia e impossibilidade de defesa da vítima, Cristiano Henrique de Carvalho. Ele também foi condenado por fraude processual, por ter dificultado o trabalho da perícia ao mudar a cena do crime. Segundo a Justiça, o réu confessou o crime e disse que a morte aconteceu durante uma prática sexual.

O crime aconteceu em 20 de outubro de 2013. A vítima, Cristiano Henrique de Carvalho, então com 27 anos, foi encontrada morta no bairro Vila São Francisco, em Lavras (MG). O corpo apresentava marcas nos pulsos e sinais de esganadura. Ele era morador do bairro Retiro, também em Lavras.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM