Polícia Civil prende dois suspeitos por homicídio em Umarizal

Policiais civis da Delegacia Municipal de Umarizal, com apoio 7ª Delegacia Regional, prenderam os irmãos Maycon Maciel Reinaldo de Oliveira e Antônio Márcio Reinaldo de Oliveira. Eles foram presos em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Comarca de Umarizal, pela suspeita da prática de crime de homicídio.

Eles são apontados nas investigações como autores do homicídio que vitimou Gesoilton Alves de Oliveira Junior, conhecido como “Pequeno”. O crime ocorreu em agosto de 2019, em frente a um bar localizado no bairro São José, no município de Umarizal. Na ocasião, a vítima foi morta em via pública, por disparos de arma de fogo efetuados por dois homens.

Maycon Maciel e Antônio Márcio foram encaminhados para a Cadeia Pública de Caraúbas/RN, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM