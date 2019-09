Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Caraúbas

Equipes de policiais civis, com apoio de agentes penitenciários do (GEP) e policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO), deram cumprimento, na tarde desta quinta-feira (12), a mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em desfavor de Eraldo Davi de Oliveira, conhecido como “Rei do Alto” e Edson David de Oliveira Silva, conhecido como “Deivinho Traficante”.

Após buscas na residência de Eraldo Davi, foram apreendidos uma grande quantidade de maconha, dinheiro fracionado, além de outros objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas. Ambos foram atuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os dois homens eram investigados pela autoria de crimes de tráfico em diversos bairros da Cidade de Caraúbas.

Eles foram encaminhados até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

PC/Assecom

