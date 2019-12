Polícia Civil pede ajuda para localizar casal de rua suspeito de matar segurança

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta terça-feira (03), que um casal de moradores de rua identificados como Daniel, conhecido como “Olho de Gato” e Rute Fernandes Silva de Oliveira, são os suspeitos de terem assassinado o segurança Ademir Cirilo de Souza, conhecido como “Roberto”, de 57 anos, no dia 04 de outubro deste ano. O crime ocorreu dentro de uma empresa de refrigeração, localizada no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal.

Com a elucidação do crime, a Polícia Civil pede que a população envie informações anônimas que ajudem a prender os suspeitos pelo crime. De acordo com as investigações, o casal entrou na empresa e conseguiu roubar uma bateria de um ônibus que estava no local, uma bicicleta, o aparelho celular da vítima e um carro de mão. Após efetivar o roubo, o casal de suspeitos agrediu o segurança com golpes de uma barra de ferro, que resultaram na morte da vítima. Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu recuperar o celular da vítima.

A Polícia Civil pede a ajuda da população para localizar o casal enviando informações de forma anônima, com garantia de sigilo, para o Disque Denúncia 181 ou para os dos números 3232-1195/1143 ou 98108-5970

PC/Assecom