Polícia Civil fecha empresa de estampagem de placas de automóveis em Mossoró

Policiais da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Mossoró, com apoio da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE) realizaram, nesta quarta-feira (04), uma operação com objetivo de fiscalizar irregularidades cometidas por empresas de estampagem de placas de veículos, localizada nas proximidades do DETRAN neste município. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por irregularidades no estabelecimento.

No momento da abordagem policial, um funcionário da empresa foi flagrado colocando uma placa de forma irregular. O motorista do caminhão, que pagou R$: 170,00, disse não saber que o serviço estava sendo realizado ilegalmente. O delegado responsável pela operação, Luiz Fernando, explicou que a placa que deveria ter sido colocada no veículo deveria ser a padrão Mercosul e não a do modelo antigo. Ainda segundo o delegado, o lacre que estava na placa era de uma motocicleta, o que caracteriza crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Outro crime identificado foi a prática de usurpação do exercício de função pública, caracterizado por assumir indevidamente as atividades de determinado cargo. De acordo com o delegado Regional, a empresa não estava credenciada junto ao DETRAN. “Diante destas irregularidades, decidimos interditar o estabelecimento e recolher o material de trabalho até que seja regularizado junto aos órgãos de trânsito do município”, sinalizou.

O funcionário identificado como Erick Vinicius Soares foi autuado pela prática dos crimes de usurpação do exercício da função pública e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O motorista do caminhão, Flávio Ricardo da Silveira, foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O dono da empresa, que não foi localizado, responderá a inquérito na Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró.

Os dois homens foram conduzidos até a DEFUR de Mossoró e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM