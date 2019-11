Polícia Civil e Militar realizam demolição de casa em Mossoró

Na madrugada desta segunda feira (25), a polícia civil e militar demoliu casa no bairro Paredões, em Mossoró. De acordo com Dr. Luiz Fernando, delegado e comandante da operação, a justiça expediu um mandado de busca e apreensão, o qual foi dificultado por reforços internos nas fechaduras do prédio.

Conforme os policiais, o imóvel estava sendo usado para tráfico de drogas há mais de 20 anos, como também para o armazenamento de arma e objetos de roubos e furtos.

A Operação que teve início às 05h00min da manhã, contou com a participação da Polícia Militar dos dois batalhões, 2º e 12º. O material apreendido será encaminhado à Delegacia de Narcóticos.

Com informações do Blog Fim da Linha