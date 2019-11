Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas em Baraúna

Policiais civis, coordenados pelo delegado regional de Mossoró, Luis Fernando Sávio, realizaram, na tarde desta terça-feira (26), uma operação que teve como objetivo combater o tráfico de drogas no município de Baraúna, cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte.

Durante as diligências, foram abordados veículos com pessoas suspeitas e um homem de 21 anos foi detido. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma porção de maconha.

Ele foi conduzido à delegacia e, após a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181