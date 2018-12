Polícia Civil de Assú deflagra 7ª Fase da Operação 60 Horas

A Delegacia de Polícia Civil de Assú encerrou na manhã, desta segunda-feira (10), a 7ª Fase da Operação 60 Horas. A ação que começou na última sexta-feira (07), foi executada em conjunto com a Delegacia Regional de Macau e com o apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar. A operação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão e realizar diligências na região do Vale do Assú. Na ação quatro pessoas foram presas.

No sábado (08), foram presos por força de mandados de prisão, foragidos da Justiça que se escondiam nas cidades de Natal e Touros. Os policiais cumpriram um mandado de prisão em desfavor do foragido da Justiça, Roberto Anderson da Silva, 33 anos. Ele é condenado pelo crime de roubo majorado e foi preso no bairro Gramoré, na Zona Norte de Natal. De acordo com as investigações, ele era vocalista de uma banda de forró na cidade. No mesmo dia, também foi preso Francisco Ricardo de Araújo, 27 anos, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi detido quando estava na feira livre no distrito de Boa Cica na cidade de Touros. No momento da ação dos policiais ele tentou fugir, mas não conseguiu.

No domingo (09), foram presas em Assú mediante cumprimento de mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, Josiene de Berto Lemos, 35 anos, Maxnara Ferreira Leitão, 36 anos.