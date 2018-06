Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de facção no RN

Policiais civis de São Paulo, com apoio de policiais civis do Rio Grande do Norte, cumpriram nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14) ordens judiciais contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em três cidades potiguares. Foram dois mandados de prisão contra dois detentos que já estavam detidos em Alcaçuz, e dois mandados de busca e apreensão em residências nas cidades de Mossoró e Apodi.

As prisões fazem parte de uma operação coordenada pela Polícia Civil de São Paulo, que cumpre nesta quinta 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão em 14 estados contra uma célula da facção, que age dentro e fora de presídios. O grupo investigado é responsável por acirrar disputa de facções no país, elevando o número de assassinatos.