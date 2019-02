Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de sequestro-relâmpago

Policiais civis da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) divulgaram, nesta segunda-feira (18), que cumpriram um mandado de prisão preventiva, na última sexta-feira (15), contra Carlos Adriano Mata de Oliveira, 29 anos. Ele é suspeito de ser um dos dois homens que praticaram um sequestro-relâmpago contra uma mulher, no dia 11 de novembro de 2018, no bairro de Petrópolis, em Natal. A Deprov também está divulgando novas imagens do outro suspeito pelo crime, identificado como Luan Almeida da Silva, 24 anos, que está sendo procurado pela Polícia.

Sobre o crime – No dia 11 de novembro de 2018, dois suspeitos abordaram uma mulher no momento em que ela chegava de carro ao seu trabalho. A dupla fez a vítima refém por algumas horas, até que decidiram parar em uma casa lotérica, já no bairro de Pajuçara, Zona Norte de Natal, para realizarem um saque da conta bancária da mulher. Os criminosos conseguiram levar R$ 740 e o carro da vítima, um Citroen C3 branco. A Polícia Civil solicita ajuda da população para que envie informações anônimas e com garantia de sigilo para o Disque-Denúncia 181.

PCRN