Polícia Civil apreende adolescente com arma e drogas em Mossoró

Uma ação conjunta de policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC), da Delegacia de Homicídios de Mossoró e da 2ª Delegacia Regional de Mossoró resultou na apreensão, na manhã desta terça-feira (16), de um adolescente no bairro Planalto, em Mossoró. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre 380, munições e aproximadamente 12 kg de maconha.

A operação objetivava recuperar a arma de fogo de um policial civil roubada em um assalto no mês junho. Os policiais receberam uma denúncia indicando que a arma poderia estar em uma residência no bairro Planalto. Diante da informação, e após diligências, os policiais encontraram o material apreendido enterrado no quintal do imóvel onde reside o suspeito.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC). Após ser ouvido, ele foi liberado. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

PC/Assecom