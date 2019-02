A Polícia Civil do RN apreendeu, em uma operação realizada nesta quarta-feira (6), cinco mil quilos de maconha. A ação aconteceu em uma granja na cidade de Macaíba, na Grande Natal. Cinco pessoas foram presas. Confirmada essa quantidade, essa será uma das maiores apreensões já feitas na história do Rio Grande do Norte.

Além da droga, os policiais civis também apreenderam dinamite, munições e coletes à prova de bala.