Polícia recaptura foragido da justiça

Agentes da Divisão de Polícia do Oeste “Divipoe”, recapturou um fugitivo do Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio (CPEAMN), na manhã desta quinta feira, 14 de dezembro, na estrada do óleo, no Bairro Santo Antônio.

Identificado como Mikael Fernandes da Silva, 22 anos, mora no bairro Santo Antônio e estava andando pela estrada do óleo quando os policiais o abordaram.

O foragido da justiça, após ser recapturado, possuía dois mandados de prisão em abertos, foi recambiado ao complexo penal, para cumprir o resto da pena, em regime fechado devido a fuga.

O jovem, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semi-aberto, por tráfico de drogas (art. 33), mas fugiu da unidade prisional e agora retornou ao presídio.