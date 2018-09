Polícia argentina prende brasileiro acusado de pedofilia

A polícia da Argentina prendeu na cidade de Villa La Rana, localizada na província de Buenos Aires, um homem de cidadania brasileira, acusado de pedofilia, segundo confirmou o Ministério de Segurança, nesta terça-feira.

De acordo com as autoridades locais, o detido, de 29 anos, teria abusado e mantido sob cárcere três menores de idade, que teriam de dois a 13 anos de idade. Além disso, o acusado confeccionou material pornográfico com participação de menores, para venda.

A operação que resultou na prisão do brasileiro foi iniciada em junho de 2016, de acordo com o Ministério da Segurança. Durante as investigações, foram encontradas conexões nos Estados Unidos.

“Estamos trabalhando contra este crime horripilante. A cooperação policial e o investimento em matéria de investigação nos permitiu preservar a integridade das vítimas e colocar esse criminoso à disposição da Justiça”, afirmou a ministra Patricia Bullrich, por meio de comunicado.

Durante a ação policial, foram apreendidos telefones celulares e equipamentos eletrônicos, em que o brasileiro acusado armazenava os vídeos que vendia a compradores de diversos países.

Agência EFE