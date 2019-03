Polícia apreende 3º jovem acusado de participar de massacre em Suzano

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta terça-feira um terceiro jovem que é investigado por supostamente ajudar a planejar o massacre cometido na quarta-feira passada por dois atiradores em uma escola na cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, que deixou dez mortos e 11 feridos, informaram fontes oficiais.

O adolescente, de 17 anos, foi apreendido em sua casa e permanecerá internado em uma unidade para menores infratores durante pelo menos 45 dias, com a possibilidade de prorrogação desse prazo em função de seu testemunho e do resultado do exame psicológico aos quais será submetido.

Agência EFE