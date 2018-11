Poeta Raul Caldas – Destacável Figura De Nossa História – Wilson Bezerra de Moura

As personalidades que nos antecederam viveram numa época, num espaço de tempo cronometrado de forma a obter seus feitos dentro de uma realidade, claro, dentro de um período afeito aos costumes de cada realidade.

Queremos nos reportar ao escritor, poeta, industrial salineiro, ao pioneirista da indústria extrativa do Óleo da Oiticica numa fase em que essa exploração industrial muito contribuiu para o progresso da região de Mossoró, quando o poeta Raul Caldas teve destacada atuação.

Raul Caldas teve excelente desempenho no Curso de Química Industrial que chegou a concluir com notável segurança no desempenho exercido na labuta de sua indústria. Tornou-se técnico exatamente pela vastidão da sabedoria de que era possuidor e originalidade nos processos realizados em plena execução de todas as fases preferidas de sua participação na metodologia de crescimento social, politico, econômico e cultural.

Um grande vulto nas hostes sociais e culturais, no dizer dos amigos contemporâneos. Homem de indiscutível sabedoria, era hábil no discernimento cultural com seus poemas. Retratava a pura inteligência que só apurava aos fatos traçados por seu destino, mas o direcionava a muitos desafios que projetava no espírito repleto de vivacidade, por ser dotado de ímpeto empreendedor.

Em diferentes fases de suja vida, no imensurável mundo de ideais, minava o incontido desejo de prosperidade no que se botava a fazer. Tanto na vida intelectual quanto na profissional, como homem empreendedor na indústria salineira, na industrialização, na fabrica de óleos vegetais, Raul Calcas deu prova incontida de vida presente no contexto da sociedade.

Como aluno do padre Jorge O’grady de Paiva, diretor do Colégio Diocesano, junto a outras figuras, a exemplo do próprio Câmara Cascudo, de valiosa inteligência, o poeta Raul Caldas, tanto no romance, no conto quanto no teatro da atividade agropecuária, na industrialização de óleos vegetais, área em que o mesmo teve destacada atuação.

Antes e depois de sua morte, em 12 de abril de 1940, seu espírito empreendedor foi questionado, discutido pelos amigos e companheiros de jornada social no tempo em que ele deu grande contribuição ao crescimento da sociedade.

Foi na casinha humilde no alto da Conceição, Mossoró, onde Raul Caldas cerrou os olhos ao mundo, deixando tão somente a recordação de uma significativa figura da região.