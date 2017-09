Poços da Caern quebram e prejudicam abastecimento em nove bairros de Mossoró

O poço 8 e o poço 2 da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), em Mossoró, estão passando por manutenção em razão de problema eletromecânico. A previsão é que os dois estejam em funcionamento na próxima quarta-feira, 20. Ao todo, nove bairros estão com o abastecimento prejudicado.

O poço 8 abastece o Alto do Xerém, Carnaubal, Alto da Conceição, Belo Horizonte e parte do Centro. Já o poço 2 abastece Paredões, Barrocas, Bom Jardim e parte do Santo Antônio.

A Caern está abastecendo os bairros afetados por meio da adutora Jerônimo Rosado, no intuito de minimizar os transtornos causados pela suspensão do envio de água pelos poços.

O poço 2 estava previsto para voltar na semana passada, mas em razão de rebaixamento de lençol freático (águas subterrâneas), a Caern teve que fazer nova avaliação sobre as condições de operação do poço, o que fez com que o mesmo tivesse seu conserto adiado.