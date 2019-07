PM realiza capacitação em comunicação, em Caicó e Mossoró

A Assessoria de comunicação da Polícia Militar em parceria com a Secretária de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) realizou uma palestra sobre capacitação em comunicação no Oeste e Seridó Potiguar.

Em Caicó, o Chefe da 5ª Seção do Estado Maior Geral, Tenente Coronel PM Eduardo Franco, acompanhado de sua equipe, esteve reunido com o Comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel PM Costa, e dentre outros oficiais e praças da região do Seridó, na tarde desta segunda-feira (22).

Já em Mossoró, o encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (23), onde participaram o Comandante do Policiamento Regional I (CPR I), Coronel PM Alvibá, o Comandante do 2º Batalhão, Major PM Maximiliano, Subcomandante do 12º Batalhão, Major PM Carvalho, dentre outros oficiais e praças da região Oeste.

O TC Franco ressaltou que a importância da participação dos batalhões, “Estamos iniciando um processo de conscientização da tropa sobre o trabalho que é desenvolvido pela assessoria de comunicação da Polícia Militar. Iremos a todos os batalhões para que conjuntamente seja possível fortalecer a doutrina de comunicação social da PM”

PM/Assecom