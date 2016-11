PM prende três homens, recupera motocicleta e apreende drogas em Areia Branca

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) prendeu três homens ao serem flagrados com entorpecentes e uma motocicleta com registro de roubo na noite desta quarta-feira (9) na cidade de Areia Branca. A PM realizava o patrulhamento tático com abordagens a suspeitos quando, na comunidade Upanema de Cima, flagrou Aridilson de Oliveira e Pablo Luewerton de Freitas em uma motocicleta modelo Honda Pop 100 de placas MXU 4166 com registro de roubo.

Já no bairro Índios, João Felipe Medeiros foi abordado portando cerca de 1 kg de maconha e uma balança de precisão. Todos foram encaminhados à Delegacia de Plantão em Mossoró para os devidos procedimentos, ficando à disposição da Justiça.