PM captura foragido da justiça com veículo clonado no bairro Ponta Negra

Na manhã desta quarta-feira (13), policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque – BPCHOQUE capturaram um foragido da justiça no bairro Ponta Negra, zona Sul de Natal.

Em atendimento a solicitação do Ministério Público para cumprir um mandado de prisão contra Alan Marcos Zico Fonseca da Silva, 31 anos, a PM foi à residência do acusado, localizada na rua Tenente Olavo Francisco dos Santos, e o deteve. No local, Alan estava de posse de um veículo tipo Toyota/Hilux SW4 com placas clonadas e registro de roubo.

O acusado e o veículo foram conduzidos à Central de Flagrantes para procedimentos decorrentes.

PM/RN