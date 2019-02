PM apreende cinco armas de fogo na capital e grande Natal

Neste domingo(17) e madrugada desta segunda-feira (18), A Polícia Militar retirou de circulação mais cinco armas de fogo. Três em bairros da capital e duas na cidade de Macaíba, Grande Natal.

Por volta das 16h, na rua Elói de Souza, Centro de Macaíba, Policiais Militares do 11º BPM apreenderam Maria Ionara Alves Bezerra, 25 anos, e dois adolescentes de 16 anos, que portavam 02 espingardas Cal.12 e são suspeitos de atentarem contra a vida de um policial militar.

No início da noite, Policiais Militares da ROCAM, em patrulhamento na comunidade Passo da Pátria, bairro de Cidade Alta, efetuaram a prisão de Werter Fabrício Batista da Silva, 19 anos. Com o suspeito, foi apreendida uma Pistola Cal.40 com 13 munições intactas e um aparelho de telefone celular.

No final da noite, nas proximidades de um grande shopping da cidade, localizado no bairro de Lagoa Nova, a viatura do 1º BPM realizava patrulhamento quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordarem Nicson de Caetano da Costa, os militares encontraram dentro se sua mochila, um Espingarda Cal.12 e 03 munições do mesmo calibre.

E durante a madrugada desta segunda-feira (18), militares do 5º BPM aprenderam Maciel Caldas de Azevedo, 37 anos, que estava de posse de uma Pistola Cal.380 com 13 munições intactas, em uma lanchonete na Rua Inconfidentes, Bairro Neópolis, zona Sul de Natal.

Em todos os casos, os envolvidos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacias da Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis.

