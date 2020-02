Na noite de segunda-feira (03), policiais militares do 12º Batalhão retiraram mais uma arma de fogo ilegal de circulação no Bairro Dom Jaime Câmara, na Cidade de Mossoró, no Oeste Potiguar.

Após abordagem a dois suspeitos, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 contendo seis munições intactas. Em seguida, a dupla e a arma foram conduzidos à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

PM/ASSECOM