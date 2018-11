Plutão Já Foi Planeta entra na reta final da turnê do disco com show em Mossoró

O primeiro semestre da banda Plutão Já Foi Planeta foi marcado por momentos importantes. Além de ter lançado uma música nova, chamada “Estrondo”, o grupo abriu o show da banda Imagine Dragons, no Rio de Janeiro, e fez uma elogiada apresentação no festival Lollapalooza, em São Paulo. Agora, o grupo caminha em direção da reta final do disco “A Última Palavra Fecha a Porta”(2016) com show em Mossoró, Rio Grande do Norte. A apresentação acontece no dia 1 de dezembro (sábado).

Formada por Natália Noronha (voz, violão, synth e baixo), Sapulha Campos (voz e guitarra), Gustavo Arruda (voz, guitarra e baixo), Vitória de Santi (baixo e synth) e Renato Lellis (bateria), a banda levará no repertório das apresentações as canções de A Última Palavre Feche a Porta, seu disco de estúdio mais recente. O destaque fica por conta de “Alto Mar” e “Estrondo”, atuais faixas de trabalho e últimos lançamentos de Plutão Já Foi Planeta que ganharam clipes. Além desta, “Me Leve”, “O Ficar e o Ir da Gente”, “Anna” e outras deste CD e do EP, Daqui Pra Lá (2014).