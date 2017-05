Plano de Segurança de Mossoró é entregue à Câmara

O Plano de Segurança Municipal foi entregue à Câmara de Vereadores. Com isso, a Prefeitura de Mossoró apresenta um plano de metas visando aperfeiçoar e integrar os sistemas de defesa da cidadania.

No plano foram detalhadas as ações básicas na área da defesa da cidadania a serem executadas pelo sistema de segurança pública, além da reativação do Gabinete de Gestão Integrada de Mossoró (GGI), que se reúne mensalmente para tratar de temas relacionados à segurança.

O vereador Alex Moacir elogiou o município por buscar ações para a segurança. “Sabemos que a segurança é dever principal do estado, que tem que dotar a sua polícia de estrutura necessária para que se possa desenvolver um bom trabalho. O município vai trabalhar dentro das suas possibilidades e das questões legais. O plano chegou aqui dia 28. Foi um compromisso do secretário Eliéser Girão e ele está à disposição dos vereadores e da população”, comentou.

No plano constam ideias para a Guarda Civil, projetos ligados diretamente à questão da segurança, como o programa Mossoró Sem Drogas; A Paz Que eu Quero, e Mossoró Cidade Inteligente, além da criação de um Núcleo de Inteligência Policial na Guarda Civil de Mossoró.

Devem ser realizadas reuniões de coordenação entre os líderes religiosos e os integrantes da Secretaria de Defesa da Cidadania de frequência mensal, visando ao estabelecimento de metas e de avaliação das ações efetivadas. Participam ainda os componentes do setor de inteligência a fim de obterem locais que sejam considerados regiões prioritárias para ações de presença dos agentes do município e assim permitir um mapeamento criminal constantemente atual.