Piquenique Inclusivo reúne diversas pessoas para momento de reflexão sobre Saúde Mental

A Secretaria de Saúde reuniu na tarde desta quinta-feira (24) inúmeras pessoas com deficiência e transtorno mental para um momento de inclusão, autoestima e avaliar como está a saúde mental desses indivíduos. O primeiro Piquenique Inclusivo reuniu pacientes e pessoas ligadas a todas as Unidades de Serviço de Saúde Mental do Município e o Fórum de Mulheres com Deficiência. A programação faz parte do cronograma de atividades do Janeiro Branco.

A coordenadora de Saúde Mental, Helena Rebouças, reforça que esse momento fortalece o trabalho que a pasta da saúde vem realizando juntos aos mais variados públicos. “Trazer as pessoas que têm deficiência e transtorno mental, que muitas vezes são tratadas pela sociedade como cidadãos de segunda classe, para mostrar que há inclusão. Nós também trabalhamos a saúde mental dessas pessoas.”, frisou Rebouças.

Durante o evento foi promovido um momento com psicólogo, na qual foi feita uma atividade lúdica usando tinta e papel. Também foi feita uma ação que os participantes escreveram suas expectativas, sonhos, desejos e anseios em fitas. Depois amarram em balões e soltaram no ar, simbolizando paz e boa sorte para este ano. No final foi feito um piquenique compartilhado.

Alana Cristina é mãe do pequeno Josué de 3 anos que tem microcefalia e se diz muito contente com esse momento. “É uma oportunidade pra gente ver outras realidades e recarregar as energias para continuar na nossa caminhada. A Prefeitura está de parabéns por proporcionar esse encontro.”, destacou Cristina.

Portal Prefeitura