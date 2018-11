PF prende suspeitos de integrar quadrilha que assaltava caminhões dos Correios no RN

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 20, a Operação Express, visando desarticular um grupo criminoso que vinha praticando roubos contra caminhões que transportam encomendas dos Correios no Rio Grande do Norte e outros estados.

Cerca de 40 policiais federais cumprem três mandados judiciais de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, na Região Metropolitana de Natal. Também está sendo cumprido um mandado de prisão, na cidade de Brasília/DF. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal/RN.

As investigações da PF, cujos dados foram compartilhados e contaram com o apoio da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil do RN, tiveram início há cerca de nove meses e apuram pelo menos onze investidas criminosas praticadas pelo bando, ocasião em que os caminhões foram interceptados sempre se utilizando do mesmo modus operandi, ou seja, desviados para estradas vicinais, onde os motoristas geralmente eram feitos reféns e toda a carga passava a ser saqueada.

Os presos responderão pelos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e receptação majorada.

O nome da operação faz referência a uma atividade de entrega de encomendas realizadas pelos Correios