PF desarticula quadrilha que fraudava INSS no RN

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 18, a Operação Quimera X, desenvolvida com o objetivo de desarticular organização especializada em fraudes em precatórios e saldos do FGTS, PIS, seguro desemprego e benefícios da previdência social. A associação criminosa desarticulada é baseada no Rio Janeiro, mas possui ramificações nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, e causou um prejuízo de, aproximadamente, R$ 4 milhões.

A quadrilha agia mediante utilização de documentos falsos.

A deflagração é mais uma fase da Operação BELEROFONTE, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba.

Cerca de quarenta Policiais Federais estão cumprindo nove mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Campina Grande/PB.